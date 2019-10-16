Рогозин назвал мифом высокий уровень аварийности космической техники
16:00 16.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Глава Роскосмоса назвал высокий уровень аварийности космической техники мифом. Дмитрий Рогозин напомнил, что последняя авария произошла больше года назад.
«Я хочу обратить ваше внимание, что это стереотип, что у нас что-то падает. У нас давно уже стоит и не падает», — цитирует Рогозина «РИА Новости».
По словам главы Роскосмоса, аварии при запуске ракет были всегда, просто о них молчали. В качестве примера он привёл данные, согласно которым СССР осуществил к Луне 54 запуска, однако только 17 из них завершились успешно.
Последняя авария ракеты-носителя произошла 11 октября 2018 года, когда космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг должны были отправиться на МКС. На 165-й секунде полёта ракеты-носителя «Союз-ФГ» произошла авария. Причиной ЧП стала неправильная работа датчика разделения ступеней. Космонавты благополучно вернулись на Землю в спасательной капсуле. Говорит Москва
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