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Возде Луксора в Египте обнаружили 20 запечатанных саркофагов

16:12 16.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На юге Египта нашли 20 запечатанных саркофагов. В министерстве по делам древностей заявили, что это одно из самых важных открытий за последние годы.

Археологи обнаружили саркофаги неподалёку от города Луксор. На опубликованных снимках показаны деревянные гробы, на которых видна краска и гравюры. Специалисты говорят, что артефакты очень хорошо сохранились, «как будто древние египтяне оставили их совсем недавно».  Говорит Москва

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