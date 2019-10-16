Возде Луксора в Египте обнаружили 20 запечатанных саркофагов
16:12 16.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На юге Египта нашли 20 запечатанных саркофагов. В министерстве по делам древностей заявили, что это одно из самых важных открытий за последние годы.
Археологи обнаружили саркофаги неподалёку от города Луксор. На опубликованных снимках показаны деревянные гробы, на которых видна краска и гравюры. Специалисты говорят, что артефакты очень хорошо сохранились, «как будто древние египтяне оставили их совсем недавно». Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:12 16.10.2019
- Трансгендерным женщинам-спортсменам придется для выступлений понизить уровень тестостерона вдвое
- 17:00 16.10.2019
- Качественные проекты жилья создаются в РФ в основном с участием иностранных архитекторов - Минстрой
- 16:32 16.10.2019
- США отказались от обмена развединформацией с Турцией по операции против ИГ
- 16:00 16.10.2019
- Рогозин назвал мифом высокий уровень аварийности космической техники
- 15:32 16.10.2019
- В Кирове признали вменяемой мать умершей от голода трехлетней девочки
- 15:12 16.10.2019
- Трасса М-11 Москва - Санкт-Петербург будет открыта в ноябре
- 15:00 16.10.2019
- Турция ответит на санкции США, вводимые из-за операции в Сирии - Чавушоглу
- 14:32 16.10.2019
- Интерпол вывез из Петербурга гражданина Литвы - СМИ
- 14:20 16.10.2019
- Константин Ремчуков отметил социальный характер проекта бюджета столицы до 2022 года
- 14:12 16.10.2019
- Коалиция во главе с США ликвидировала оставленную военную базу в Сирии близ Кобани
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать