Качественные проекты жилья создаются в РФ в основном с участием иностранных архитекторов - Минстрой
17:00 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство качественных проектов в жилищном строительстве реализованы в России с привлечением иностранных архитекторов. Об этом в среду сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.
"Если смотреть статистику, 90% всех качественных проектов созданы не российскими архитекторами, а с привлечением иностранных бюро", - сказал он на заседании президиума Общественного совета при министерстве.
По словам Стасишина, застройщикам нужно конкурировать не ценой, а качеством продукта. Он уточнил, что проблема особенно актуальна для регионов. "Отрасль сегодня нуждается в талантливых молодых архитекторах, готовых к современному подходу и созданию нового качества жизни", - подчеркнул замминистра.
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