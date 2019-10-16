Качественные проекты жилья создаются в РФ в основном с участием иностранных архитекторов - Минстрой

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство качественных проектов в жилищном строительстве реализованы в России с привлечением иностранных архитекторов. Об этом в среду сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Если смотреть статистику, 90% всех качественных проектов созданы не российскими архитекторами, а с привлечением иностранных бюро", - сказал он на заседании президиума Общественного совета при министерстве.



По словам Стасишина, застройщикам нужно конкурировать не ценой, а качеством продукта. Он уточнил, что проблема особенно актуальна для регионов. "Отрасль сегодня нуждается в талантливых молодых архитекторах, готовых к современному подходу и созданию нового качества жизни", - подчеркнул замминистра.

