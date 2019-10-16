Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС России в два раза
17:40 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин почти в два раза увеличил штатную численность центрального аппарата МЧС России.
Как следует из указа главы государства, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, предельная численность работников центрального аппарата МЧС установлена "в количестве 1796 единиц" (без персонала по охране и обслуживанию зданий).
Ранее она составляла 996 человек.
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