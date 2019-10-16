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Трамп: Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично

18:15 16.10.2019 Источник: Интерфакс

Российская помощь Сирии не является предметом для беспокойства, заявил, как передает в среду агентство Bloomberg, президент США Дональд Трамп.

"Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично. Там много песка", - цитирует агентство слова президента.

Кроме этого, Трамп заявил, что курды "не являются ангелами". Президент добавил, что курдское ополчение располагает хорошим оборонным потенциалом и знает, как постоять за себя.

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