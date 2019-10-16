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НОВОСТИ

Симоньян приглашает бывшего замгоссекретаря США в Россию после его комментариев о ней и о RT

18:33 16.10.2019

Экс-заместитель госсекретаря США Ричард Стенгел в своей книге «Как мы проиграли информационную войну» отметил, комментарии главного редактора RT Маргариты Симоньян последовавшие за его высказываниями о «пропаганде» RT.

"Целый бывший замгоссекретаря США написал обо мне в своей новой книжке: «Ее опровержения моих заявлений были более тонкими, чем мои изначальные тезисы». Мы вообще тут, Рик, более тонкие. И более звонкие. Приезжайте. Вам понравится", — написала Симоньян в своем Telegram-канале.

Как написал в своей книге Стенгел, Джон Керри, занимавший тогда должность госсекретаря США, просил его написать текст для публикации в блоге Госдепартамента, для того, чтобы «осудить телеканал RT за его действия и объяснить, чем журналистика отличается от пропаганды».

В публикации «Дезинформационная кампания Russia Today» было сказано, что «эта медиаструктура, работающая при поддержке государства, является одним из ключевых субъектов глобальной пропагандистской кампании Москвы». Ответ на это заявление Маргарита Симоньян опубликовала через несколько часов. «Затем г-жа Симоньян сопоставила мои утверждения с фактами, проделав блестящую работу», — написал в книге бывший замгоссекретаря США. Стенгел заявил, что удивлён тем, как умело российская сторона отстаивает свои позиции, в частности, в соцсетях.

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