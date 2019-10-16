На станции "Северодвинск" полиция прервала "путешествие" трех сотрудников посольства США
19:00 16.10.2019 Источник: Интерфакс
Трое сотрудников американского посольства сняты с поезда "Нёнокса - Северодвинск" в связи с въездом на режимную территорию без разрешения, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Нёнокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства. Среди них военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.
Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушений.
Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. По словам источника, после проверки документов они были отпущены.
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