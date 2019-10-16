0
0
18
НОВОСТИ

На станции "Северодвинск" полиция прервала "путешествие" трех сотрудников посольства США

19:00 16.10.2019 Источник: Интерфакс

Трое сотрудников американского посольства сняты с поезда "Нёнокса - Северодвинск" в связи с въездом на режимную территорию без разрешения, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.

По данным источника, инцидент произошел в понедельник, 14 октября, около 18:00 на станции "Северодвинск". "При проверке документов у пассажиров поезда "Нёнокса - Северодвинск" были обнаружены трое иностранных граждан", - сказал собеседник агентства. Среди них военно-морской атташе при посольстве США Кёртис, атташе при посольстве США Арриола, а также американский военный атташе Данн.

Поскольку данная территория является режимной, сотрудники американского посольства были сняты с поезда, в их действиях усматриваются признаки административного правонарушений.

Источник отметил, что у снятых с поезда американцев не было документов, дающих разрешение на въезд на режимную территорию. По словам источника, после проверки документов они были отпущены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

18:50 16.10.2019
Участник неразрешенной акции в Москве Егор Лесных арестован Басманным судом
0
37
18:33 16.10.2019
Симоньян приглашает бывшего замгоссекретаря США в Россию после его комментариев о ней и о RT
0
68
18:15 16.10.2019
Трамп: Сирия может получить какую-то помощь от России, и это отлично
0
114
17:40 16.10.2019
Путин увеличил штат центрального аппарата МЧС России в два раза
0
140
17:12 16.10.2019
Трансгендерным женщинам-спортсменам придется для выступлений понизить уровень тестостерона вдвое
0
145
17:00 16.10.2019
Качественные проекты жилья создаются в РФ в основном с участием иностранных архитекторов - Минстрой
0
191
16:32 16.10.2019
США отказались от обмена развединформацией с Турцией по операции против ИГ
0
204
16:12 16.10.2019
Возде Луксора в Египте обнаружили 20 запечатанных саркофагов
0
239
16:00 16.10.2019
Рогозин назвал мифом высокий уровень аварийности космической техники
0
221
15:32 16.10.2019
В Кирове признали вменяемой мать умершей от голода трехлетней девочки
0
255

Возврат к списку