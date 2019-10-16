Власти Испании направляют в Каталонию 200 спецназовцев
19:15 16.10.2019 Источник: Интерфакс
МВД Испании до конца недели направит в Каталонию 200 спецназовцев в качестве подкрепления 2 тыс. служащим полиции и национальной гвардии, которые уже размещены в городах этого автономного сообщества Испании, сообщает в среду испанская газета "Паис".
Минувшей ночью в Барселоне произошли массовые акции протеста, переросшие в столкновения с полицией. Задержаны более 200 человек. На пятницу в Каталонии намечено проведение всеобщей забастовки, которая, как отмечают СМИ, может перерасти в беспорядки.
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