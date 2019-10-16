Америка готова вести переговоры с Ираном без предварительных условий - представитель Госдепа
19:30 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты готовы вести переговоры с Ираном и встречаться с представителями иранских властей без предварительных условий. Это подтвердил в среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.
"Президент [США Дональд] Трамп и госсекретарь [Майкл] Помпео очень четко выразили готовность США вести переговоры с Ираном, и мы готовы встречаться с иранцами без предварительных условий. Никто не должен сомневаться в нашем стремлении к миру или в нашей готовности нормализовать отношения, если мы достигнем всеобъемлющего соглашения", - отметил дипломат, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента.
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