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Госдеп США прокомментировал ситуацию с появлением своих дипломатов в Северодвинске

20:42 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три американских дипломата, которых сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область) и заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ, "надлежащим образом" уведомили российские власти о своей служебной командировке. Об этом сообщил в среду корр. ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг дипломатов.

"Американские дипломаты были в служебной командировке и надлежащим образом уведомили российские власти о своей поездке", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.

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