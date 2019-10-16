Госдеп США прокомментировал ситуацию с появлением своих дипломатов в Северодвинске
20:42 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три американских дипломата, которых сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область) и заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ, "надлежащим образом" уведомили российские власти о своей служебной командировке. Об этом сообщил в среду корр. ТАСС представитель пресс-службы Госдепартамента в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию вокруг дипломатов.
"Американские дипломаты были в служебной командировке и надлежащим образом уведомили российские власти о своей поездке", - сказал представитель американского внешнеполитического ведомства.
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