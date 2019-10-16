МИД РФ: Дипломаты из США согласовали поездку в Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские дипломаты, которых сняли с поезда "Ненокса - Северодвинск" (Архангельская область) и заподозрили в нарушении правил пребывания иностранцев в РФ, действительно уведомили Минобороны России о планах поездки, однако сообщили о намерении посетить Архангельск. Об этом ТАСС заявили в среду в МИД РФ.

"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск".

"Видимо, заблудились. Готовы подарить американскому посольству карту Российской Федерации", - добавили в МИД РФ.