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НОВОСТИ

Названы место и дата встречи Путина и Эрдогана

22:30 16.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Сочи, где его, как ожидается, примет глава российского государства Владимир Путин, намечен на 22 октября. Об этом говорится в поступившем в среду в распоряжение ТАСС сообщении канцелярии турецкого лидера.

"Ожидается, что наш уважаемый президент 22 октября 2019 года совершит однодневный визит в Российскую Федерацию в город Сочи", - отмечается в коммюнике.

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