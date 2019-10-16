Барселона. Протестующие закидывают полицию туалетной бумагой

22:40 Источник: Интерфакс

Многочисленные манифестанты вечером в среду вновь вышли на улицы Барселоны, информирует испанская телерадиокомпания РТВЕ.

При этом, отмечает телевидение, участники акции протеста прислушались к призыву каталонской общественной организации "Комитеты защиты республики" и забрасывают полицейских туалетной бумагой, скандируя: "Следует вычистить много нечистот!"

Между тем, как сообщалось ранее в среду, МВД Испании до конца недели направит в Каталонию 200 спецназовцев в качестве подкрепления 2 тыс. служащим полиции и национальной гвардии, которые уже размещены в городах этого автономного сообщества Испании.