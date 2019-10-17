После визита в Турцию Помпео посетит Иерусалим и Брюссель
08:30 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госсекретарь США Майкл Помпео после визита в Турцию посетит Иерусалим и Брюссель. Об этом сообщается в распространенном в среду заявлении главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус.
В пятницу в Иерусалиме госсекретарь планирует обсудить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию в Сирии, а также Иран. В тот же день он отправится в Брюссель, где ожидается его встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которой стороны обсудят "вопросы трансатлантической безопасности и цели США на предстоящей встрече глав МИД и лидеров стран НАТО".
В настоящее время Помпео в составе американской делегации во главе с вице-президентом страны Майклом Пенсом направляется в Турцию на переговоры по Сирии. Ранее в среду президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что не намерен контактировать ни с Пенсом, ни с Помпео. Позднее руководитель управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что турецкий лидер планирует провести с ними встречу.
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