Выступление главы Гонконга вновь сорвали криками и протестами депутаты от оппозиции - СМИ

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты от оппозиции встретили в четверг криками и протестами главу гонконгской администрации Кэрри Лам, вновь сорвав ее выступление в Законодательном собрании. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация Ар-ти-эйч-кей.

Из-за создавшегося хаоса пришлось отложить мероприятие, в ходе которого лидер должна была ответить на вопросы парламентариев после своего ежегодного послания, которое в среду тоже было сорвано и в итоге прошло в формате видеообращения.

Накануне в своем выступлении, которое длилось намного короче обычного, глава администрации основное внимание уделила решению социально-экономических вопросов, в первую очередь жилищной проблемы. Она не стала акцентировать особое внимание на остром внутриполитическом кризисе в городе, охваченном протестами, и не предложила конкретных путей его решения.

Пока не объявлено, когда именно будет начата официальная процедура отзыва из парламента законопроекта об экстрадиции, который послужил причиной волнений. Ожидалось, что это произойдет после сегодняшнего выступления Лам.



