По данным Минздрава прививку от гриппа сделали более 33 млн человек
07:30 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 33 млн жителей России, в том числе 9 млн детей привились от гриппа за время кампании по вакцинации, которая стартовала 4 сентября, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"По оперативным данным, на сегодня уже привито более 33 млн человек, что составляет около 23 % от населения, в том числе детей - 9 млн. В текущем сезоне министром здравоохранения Вероникой Скворцовой поставлена стратегическая задача - привить не менее 45% совокупного населения Российской Федерации, в том числе не менее 75% населения из групп риска", - говорится в сообщении.
По состоянию на 14 октября, поставка необходимого количества вакцин завершена в 45 регионах страны, еще в 15 регионах отгружено более 70% препаратов. Детские вакцины поступили в полном объеме в 30 субъектов. В пресс-службе напомнили, что в этом сезоне, помимо трехкомпонентной вакцины, для взрослого населения используется также четырехкомпонентная, которая включает в себя четыре актуальных штамма вирусов вместо трех.
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