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Из-за увольнения в Роструд поступило более 400 обращений работников предпенсионного возраста

08:00 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 440 обращений работников предпенсионного возраста в Роструд были связаны с вопросами увольнения за год действия статьи Уголовного кодекса о необоснованном увольнении этой категории граждан. Об этом пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой ведомство.

"На конец сентября этого года в Роструд и его территориальные органы поступило порядка 1,8 тыс. обращений работников предпенсионного возраста, из которых 440 связаны с вопросами увольнения, рассказали в службе. На 1 июня (2019 года - прим. ТАСС) в результате исполнения предписаний инспекторов труда были восстановлены трудовые права почти 1 тыс. обратившихся", - сообщили изданию в Роструде.

Как уточняет издание, предпенсионеры могут обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда по статье 144.1 УК РФ (Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста), которая была введена федеральным законом 3 октября 2018 года. Однако, как заявил "Известиям" зампред Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков, доказать дискриминационный мотив на практике практически невозможно.

  

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