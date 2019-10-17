Венесуэла может передать РФ свою главную нефтяную компанию - СМИ
09:00 17.10.2019 Источник: Эхо Москвы
Венесуэла может передать России свою главную нефтяную компанию. Во всяком случае, так пишет местная газета El Nacional.
Каракас больше не может обеспечивать работу компании Petroleos de Venezuela, и хочет отдать её Москве в счет долгов. По данным El Nacional, сейчас возможность такой сделки рассматривает российская госкорпорация «Роснефть». При этом, её специалисты отмечают множество проблем в компании, среди которых, например, слишком большой штат – это 140 тысяч человек. Газета сообщает, что в случае передачи Petroleos de Venezuela России многих придется уволить.
El Nacional также отмечает, что Венесуэла хочет совершить сделку как можно быстрее, но не будет оформлять её как передачу компании в частные руки. Сейчас чиновники ищут какой-то другой способ оформить соглашение. При этом, для подписания соответствующего договора также будет необходимо одобрение Национального собрания.
Сейчас Petroleos de Venezuela вынуждена работать в облегченном режиме. Она сократила добычу нефти, уменьшила рабочий день, закрыла столовые и ограничила транспортные перевозки сотрудников.
Представитель «Роснефти» в интервью РБК уже назвал эту информацию слухами и отказался её комментировать.
Не подтверждают эти сведения и в правительстве Венесуэлы. Эхо Москвы
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