Коалиция США нанесла авиаудар по оставленному складу боеприпасов в Сирии
09:05 17.10.2019 Источник: RNS
Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по своему складу в Сирии, где хранились боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггин.
«16 октября, после ухода всего персонала коалиции и передислокации боевой техники, два истребителя коалиции F-15E успешно нанесли заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Lafarge, чтобы уничтожить склад с боеприпасами и сделать объект менее пригодным для использования в военных целях», — заявил Кэггин в своем микроблоге в Twitter. RNS
НОВОСТИ
- 10:05 17.10.2019
- Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца текущего года
- 10:00 17.10.2019
- Путин поручил исследовать предпочтения молодежи в интернете
- 09:32 17.10.2019
- Совет Федерации не поддержал редакцию МЭР законопроекта об "углеродном сборе"
- 09:20 17.10.2019
- Выступавших в России после 2014 года украинских музыкантов не пустят на "Евровидение"
- 09:00 17.10.2019
- Венесуэла может передать РФ свою главную нефтяную компанию - СМИ
- 08:50 17.10.2019
- Выступление главы Гонконга вновь сорвали криками и протестами депутаты от оппозиции - СМИ
- 08:30 17.10.2019
- После визита в Турцию Помпео посетит Иерусалим и Брюссель
- 08:10 17.10.2019
- Число погибших от тайфуна "Хагибис" в Японии продолжает расти
- 08:00 17.10.2019
- Из-за увольнения в Роструд поступило более 400 обращений работников предпенсионного возраста
- 07:40 17.10.2019
- Более 30 паломников погибли в Саудовской Аравии в результате ДТП
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать