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НОВОСТИ

Коалиция США нанесла авиаудар по оставленному складу боеприпасов в Сирии

09:05 17.10.2019 Источник: RNS

Возглавляемая США коалиция нанесла авиаудар по своему складу в Сирии, где хранились боеприпасы. Об этом сообщил официальный представитель коалиции полковник Майлс Кэггин.

«16 октября, после ухода всего персонала коалиции и передислокации боевой техники, два истребителя коалиции F-15E успешно нанесли заранее запланированный авиаудар по цементному заводу Lafarge, чтобы уничтожить склад с боеприпасами и сделать объект менее пригодным для использования в военных целях», — заявил Кэггин в своем микроблоге в Twitter.  RNS

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