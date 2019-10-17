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НОВОСТИ

Выступавших в России после 2014 года украинских музыкантов не пустят на "Евровидение"

09:20 17.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Украинские музыканты, выступавшие в России, не смогут участвовать в «Евровидении». Это следует из  новых правил отбора на конкурс, разработанных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. В национальном отборе смогут принять участие исполнители или коллективы, которые не приезжали с концертами в Россию после 2014 года. Кроме того, они не должны были въезжать в Крым с «нарушением законодательства Украины».  Эхо Москвы

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