Выступавших в России после 2014 года украинских музыкантов не пустят на "Евровидение"

09:20 Источник: Эхо Москвы

Украинские музыканты, выступавшие в России, не смогут участвовать в «Евровидении». Это следует из новых правил отбора на конкурс, разработанных Национальной общественной телерадиокомпанией Украины. В национальном отборе смогут принять участие исполнители или коллективы, которые не приезжали с концертами в Россию после 2014 года. Кроме того, они не должны были въезжать в Крым с «нарушением законодательства Украины». Эхо Москвы