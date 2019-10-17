Совет Федерации не поддержал редакцию МЭР законопроекта об "углеродном сборе"
09:32 17.10.2019 Источник: Известия
А в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что он спровоцирует рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции. В правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития.
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