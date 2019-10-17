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Совет Федерации не поддержал редакцию МЭР законопроекта об "углеродном сборе"

09:32 17.10.2019 Источник: Известия

Совет Федерации не поддержал предложенную Минэкономразвития редакцию законопроекта об «углеродном сборе». Свои возражения сенаторы направили руководителю аппарата правительства РФ Константину Чуйченко. Они считают, что новый платеж для предприятий за превышение квоты на выбросы парниковых газов может негативно сказаться на динамике роста экономики.

А в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) опасаются, что он спровоцирует рост тарифов для населения и увеличение темпов инфляции. В правительстве планируют обсудить документ в ближайшие дни, пояснили «Известиям» в Минэкономразвития.

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