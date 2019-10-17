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Путин поручил исследовать предпочтения молодежи в интернете

10:00 17.10.2019 Источник: Коммерсант.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству регулярно проводить исследования предпочтений и поведения молодежи в интернете, сообщается на сайте Кремля. Это необходимо для того, чтобы повысить информированность государственных органов и профильных организаций «о влиянии информационной среды на формирование взглядов подрастающего поколения», говорится в документе.

Владимир Путин также поручил создать координационный центр, который будет организовывать производство контента, который направлен на «духовно-нравственное воспитание молодежи».  Коммерсантъ

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