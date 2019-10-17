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НОВОСТИ

СМИ анонсировали отставку губернатора ЕАО

10:20 17.10.2019 Источник: РБК

Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь покинет свой пост в рамках осенней ротации глав регионов. Об этом РБК рассказали три источника, близких к администрации президента России.

У Левинталя стабильно низкие рейтинги поддержки населения, пояснил один из источников РБК. По словам другого близкого к администрации президента источника, в силу депрессивности ЕАО как региона низкие рейтинги губернаторов — обычная для области история, но оставить Левинталя на посту для Кремля означало бы показать, что «пусть там все умирает и дальше». Сам губернатор тоже не рвался на новый срок, утверждает собеседник РБК.

Полномочия 61-летнего Левинталя истекают в 2020 году, он дорабатывает свой первый срок.

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