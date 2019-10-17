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Сербия передаст России картины Николая Рериха до конца текущего года

10:05 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача семи картин Николая Рериха в обмен на 166-й лист Мирославова Евангелия состоится до конца текущего календарного года. Соответствующее соглашение будет подписано в ходе визита в Белград премьера РФ Дмитрия Медведева 20 октября, заявил в интервью ТАСС министр культуры и средств массовой информации Сербии Владан Вукосавлевич.

"Этот процесс требует определенных действий, мы подготовили и согласовали с МИД РФ соглашение, которое должно быть подписано, мне кажется, во время визита господина Медведева 20 октября. У нас до сих пор нет точного срока для этого, но я верю, что будет подписано соглашение, которое позднее подлежит ратификации в российской Думе и в Народной скупщине. Этот обмен, который практически договорен в техническом аспекте, может быть реализован. С разумным оптимизмом мог бы сказать, что это (передача картин - прим. ТАСС) будет реализовано до конца этого календарного года", - заявил министр.

Вопрос возвращения страницы из древней кириллической рукописи в Белград обсуждался десятилетиями. Что касается картин Рериха, то их судьба была неизвестна с 1941 года до марта 2017 года, когда корр. ТАСС обнаружил полотна в Национальном музее Сербии.

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