Западные политики оказывают давление на Зеленского - Парубий

11:05 Источник: РБК

Ряд западных политиков оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по Донбассу, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».

Парубий отметил, что условия навязывались из-за рубежа и ранее, в том числе и ему, но конкретных имен не назвал.



Депутат заявил, что «некоторые страны Евроатлантического пространства» захотят в скорейшем времени показать, что разрешили на Украине «противостояние» и «войну» с Россией. По его словам, «ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года». РБК