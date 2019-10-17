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Западные политики оказывают давление на Зеленского - Парубий

11:05 17.10.2019 Источник: РБК

Ряд западных политиков оказывают давление на президента Украины Владимира Зеленского и навязывают ему свои условия по Донбассу, заявил экс-спикер Верховной рады, депутат Андрей Парубий в эфире «Радио НВ».

 Парубий отметил, что условия навязывались из-за рубежа и ранее, в том числе и ему, но конкретных имен не назвал.

Депутат заявил, что «некоторые страны Евроатлантического пространства» захотят в скорейшем времени показать, что разрешили на Украине «противостояние» и «войну» с Россией. По его словам, «ряд игроков могут настаивать на том, чтобы это было без каких-либо условий и чтобы это было принято уже до Нового года».  РБК

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