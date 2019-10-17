МИД РФ направит посольству США ноту в связи с инцидентом в Северодвинске

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нота посольству США в связи со снятием в Северодвинске американских дипломатов будет направлена в четверг. Об этом сообщил в четверг журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Сегодня должны быть отправлены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

