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МИД РФ направит посольству США ноту в связи с инцидентом в Северодвинске

11:20 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нота посольству США в связи со снятием в Северодвинске американских дипломатов будет направлена в четверг. Об этом сообщил в четверг журналистам статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.

"Сегодня должны быть отправлены", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

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