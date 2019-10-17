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МИД Египта поддержал санкции США против Турции

11:32 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет приветствовал введение США санкций против Турции в связи с проведением Анкарой военной операции на севере Сирии. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении МИД страны.

Каир, отмечается в коммюнике внешнеполитического ведомства, "с большой озабоченностью и обеспокоенностью продолжает следить за агрессией Турции в Сирии и связанным с этим нарушением норм международного права". "Эта агрессия чревата очень опасными последствиями, которые скажутся как на гуманитарной ситуации, выльются в гибель людей и десятки тысяч перемещенных лиц, так и негативно отразится на процессе политического урегулирования в Сирии", - подчеркнул египетский МИД.

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