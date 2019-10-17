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Венгрия будет силой защищать границу ЕС, если Турция откроет путь для беженцев - Орбан

12:00 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия будет вынуждена применить силовые методы для защиты южной границы Евросоюза, если Турция решит открыть путь новому потоку беженцев в Европу. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Если Турция отправит дальше сотни тысяч [мигрантов], тогда нам придется применить силу, чтобы защитить венгерскую границу и сербско-венгерскую границу. Я никому не желаю, чтобы мы были вынуждены прибегнуть к этому", - приводит слова Орбана агентство Рейтер.

10 октября президент Турции Тайип Эрдоган подверг Евросоюз критике за осуждение трансграничной операции Анкары "Источник мира" в Сирии. В ходе своего выступления турецкий лидер пригрозил открыть путь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.

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