Россия увеличила вложения в госбумаги США
12:05 17.10.2019 Источник: РБК
В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд. Таким образом, август стал первым месяцем после февраля, когда российские вложения не сокращались, а, наоборот, увеличивались.
Тем не менее рост оказался настолько незначительным, что не достиг июньских показателей. При этом $3,068 млрд приходится на вложения в долгосрочные бумаги, а оставшиеся $6,259 млрд — на краткосрочные, следует из документов Минфина США. РБК
НОВОСТИ
- 13:05 17.10.2019
- Президентом Туниса избран Каис Саид
- 13:00 17.10.2019
- Новая сделка по Brexit заключена и ждет одобрения парламента - Джонсон
- 12:32 17.10.2019
- Лех Валенса назвал Россию прекрасной
- 12:20 17.10.2019
- США пытались дестабилизировать ситуацию в РФ, провоцируя акции протеста в Москве - Володин
- 12:00 17.10.2019
- Венгрия будет силой защищать границу ЕС, если Турция откроет путь для беженцев - Орбан
- 11:32 17.10.2019
- МИД Египта поддержал санкции США против Турции
- 11:20 17.10.2019
- МИД РФ направит посольству США ноту в связи с инцидентом в Северодвинске
- 11:05 17.10.2019
- Западные политики оказывают давление на Зеленского - Парубий
- 11:00 17.10.2019
- Путин предложил Думе отозвать заявление о признании комиссии в рамках Женевских конвенций
- 10:32 17.10.2019
- Банки начнут оказывать госуслуги
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать