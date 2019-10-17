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НОВОСТИ

Россия увеличила вложения в госбумаги США

12:05 17.10.2019 Источник: РБК

В августе Россия увеличила вложения в госбумаги США с $8,5 млрд до $9,3 млрд. Таким образом, август стал первым месяцем после февраля, когда российские вложения не сокращались, а, наоборот, увеличивались.

Тем не менее рост оказался настолько незначительным, что не достиг июньских показателей. При этом $3,068 млрд приходится на вложения в долгосрочные бумаги, а оставшиеся $6,259 млрд — на краткосрочные, следует из документов Минфина США.  РБК

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