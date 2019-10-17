США пытались дестабилизировать ситуацию в РФ, провоцируя акции протеста в Москве - Володин
12:20 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США стремились дестабилизировать ситуацию в России через попытки спровоцировать несанкционированные акции протеста в Москве. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.
"Недружественные действия [США] не ограничились лишь вопросами, связанными с экономикой, с санкциями", - сказал Володин.
По его словам, речь идет о попытках вмешательства во внутренние дела и дестабилизации ситуации в России, "в том числе через вмешательство и попытку провоцировать проведение несанкционированных массовых акций".
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