США пытались дестабилизировать ситуацию в РФ, провоцируя акции протеста в Москве - Володин

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США стремились дестабилизировать ситуацию в России через попытки спровоцировать несанкционированные акции протеста в Москве. Об этом в четверг заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе встречи с председателем Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Недружественные действия [США] не ограничились лишь вопросами, связанными с экономикой, с санкциями", - сказал Володин.



По его словам, речь идет о попытках вмешательства во внутренние дела и дестабилизации ситуации в России, "в том числе через вмешательство и попытку провоцировать проведение несанкционированных массовых акций".

