Лех Валенса назвал Россию прекрасной
12:32 17.10.2019 Источник: Газета.Ru
Бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Россия — прекрасная страна, которая изменилась в лучшую сторону. Об этом сообщает Niezalezna.
По словам политика, изменения в России видны невооруженным глазом. Валенса признался, что даже перестал узнавать Россию. Однако он добавил, что стране еще есть к чему стремиться.
«Это прекрасная страна», — сказал Валенса о России.
Он посоветовал современными демократам в России действовать решительнее и работать усерднее. Газета.Ru
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