Лех Валенса назвал Россию прекрасной

12:32 Источник: Газета.Ru

Бывший польский президент Лех Валенса заявил, что Россия — прекрасная страна, которая изменилась в лучшую сторону. Об этом сообщает Niezalezna.

По словам политика, изменения в России видны невооруженным глазом. Валенса признался, что даже перестал узнавать Россию. Однако он добавил, что стране еще есть к чему стремиться.



«Это прекрасная страна», — сказал Валенса о России.



Он посоветовал современными демократам в России действовать решительнее и работать усерднее. Газета.Ru

