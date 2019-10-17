Президентом Туниса избран Каис Саид

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Независимый кандидат Каис Саид, набравший во втором туре голосования более 72% голосов избирателей, избран президентом Туниса. Об этом в четверг сообщила Высшая независимая комиссия по выборам (ВНКВ) Туниса, исполняющая функции центризбиркома.

"Победу на президентских выборах одержал Каис Саид, набравший 72,71% голосов избирателей", - сказал представитель ВНКВ на пресс-конференции в Тунисе.

