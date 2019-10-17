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Дипломаты КНР в США отныне должны заранее уведомлять американские власти о своих встречах с чиновниками

13:20 17.10.2019 Источник: Эхо Москвы

Китайские дипломаты в США отныне должны заранее уведомлять американские власти о своих встречах с федеральными и местными чиновниками, а также учеными и политологами. Госдепартамент принял такое решение в качестве ответной меры на ограничения для американских дипломатов в Китае, сообщает Вашингтон пост. Как отмечают в Госдепе, в Китае американцы вынуждены добиваться разрешения на встречи и часто получают отказ. Годы усилий, потраченных на то, чтобы убедить Пекин такой порядок, ни к чему не привели.  Эхо Москвы

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