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НОВОСТИ

В Нидерландах задержали 23 человека после столкновения представителей турецкой и курдской общин

13:32 17.10.2019 Источник: Эхо Москвы

23 человека задержаны голландской полицией после столкновений в Роттердаме между представителями турецкой и курдской общин. Об этом сообщает агентство Франс-пресс. Во время столкновений, которые произошли в среду поздно вечером, трое полицейских получили лёгкие ранения.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил проявления насилия в своей стране и призвал к диалогу.  Эхо Москвы

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