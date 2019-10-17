Песков отметил необычный язык письма Трампа Эрдогану, содержащего призыв "не быть дураком"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле отметили необычный для переписки лидеров стран язык письма, направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров, - отметил он. - Весьма необычное письмо".



Телеканал Си-эн-эн опубликовал в среду послание Трампа Эрдогану, в котором американский лидер предложил заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики. В письме, датированном 9 октября, Трамп отметил: "Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду". Кроме того, Трамп призвал президента Турции "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". Он сообщил о намерении в скором времени позвонить Эрдогану.

