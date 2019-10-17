Представитель ООН предложил украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец"

14:32 Источник: Газета.Ru

Украинским депутатам предложили закрыть сайт «Миротворец», содержащий персональные данные оппозиционных политиков, журналистов и граждан. С такой идеей выступил зампредседа мониторинговой миссии ООН на Украине Бенджамин Моро, пишут «Украинские новости».

По его мнению, это скандальный сайт нарушает законодательство страны, а также различные международные нормы.



Моро рассказал, что людей, которые попадают на этот сайт, называют предателями и террористами. Он напомнил случай, когда украинца убили на лестничной площадке дома из-за того, что его данные опубликовал сайт «Миротворца». «К сожалению, контактные данные журналистов все еще остаются на сайте, что несет для них опасность», — подчеркнул дипломат. Газета.Ru