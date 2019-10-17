Фадеев не стал комментировать свое возможное назначение на пост главы СПЧ
15:00 17.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Фадеев отказался комментировать своё возможное назначение на пост главы СПЧ. Сегодня источник «Интерфакса» сообщил о скорой смене руководства этого консультативного органа.
Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов может оставить пост из-за достижения предельного возраста для госслужбы. На его место назначат председателя Общественной палаты России.
Валерий Фадеев отказался обсуждать с радиостанцией «Говорит Москва» перестановки в СПЧ.
«Я понимаю, не комментирую».
Ранее Член СПЧ Ева Меркачёва подтвердила «Интерфаксу »информацию о скором уходе Федотова, которому исполнилось 70 лет. Говорит Москва
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