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Фадеев не стал комментировать свое возможное назначение на пост главы СПЧ

15:00 17.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Фадеев отказался комментировать своё возможное назначение на пост главы СПЧ. Сегодня источник «Интерфакса» сообщил о скорой смене руководства этого консультативного органа.

Глава Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов может оставить пост из-за достижения предельного возраста для госслужбы. На его место назначат председателя Общественной палаты России.

Валерий Фадеев отказался обсуждать с радиостанцией «Говорит Москва» перестановки в СПЧ.

«Я понимаю, не комментирую».

Ранее Член СПЧ Ева Меркачёва подтвердила «Интерфаксу »информацию о скором уходе Федотова, которому исполнилось 70 лет.  Говорит Москва

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