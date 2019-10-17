Лукашенко заявил, что Россия для Минска - это идеология и больше, чем просто страна
15:12 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для белорусов - это идеология, это больше, чем просто страна. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.
"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", - сказал Лукашенко. "Некоторые СМИ в Москве, а может и многих, настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов [России]. Должен вам сказать, что здесь нет никакой конспирологии", - заявил он.
НОВОСТИ
- 16:12 17.10.2019
- Отвечая на предложение МВД, в узбекской диаспоре предложили брать отпечатки пальцев у всех россиян
- 16:00 17.10.2019
- РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской церкви, которые признают ПЦУ - Легойда
- 15:32 17.10.2019
- Обвиняемый в угрозе применения насилия полицейскому Айдар Губайдуллин покинул Россию
- 15:00 17.10.2019
- Фадеев не стал комментировать свое возможное назначение на пост главы СПЧ
- 14:32 17.10.2019
- Представитель ООН предложил украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец"
- 14:12 17.10.2019
- РФ выплатила гражданам 600 млн рублей по решениям ЕСПЧ с начала года - замглавы Минюста
- 14:00 17.10.2019
- Песков отметил необычный язык письма Трампа Эрдогану, содержащего призыв "не быть дураком"
- 13:32 17.10.2019
- В Нидерландах задержали 23 человека после столкновения представителей турецкой и курдской общин
- 13:20 17.10.2019
- Дипломаты КНР в США отныне должны заранее уведомлять американские власти о своих встречах с чиновниками
- 13:05 17.10.2019
- Президентом Туниса избран Каис Саид
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать