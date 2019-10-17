РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской церкви, которые признают ПЦУ - Легойда

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Русская православная церковь разорвет молитвенное общение с иерархами Элладской православной церкви (ЭПЦ), которые в том или ином виде признают неканоническую Православную церковь Украины. Об этом заявил после заседания Священного синода Русской православной церкви (РПЦ) в четверг председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

"Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ", - сказал он.



Русская православная церковь (РПЦ) также уполномочила Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить упоминать в богослужении предстоятеля Элладской православной церкви (ЭПЦ) архиепископа Афинского и всея Эллады Иеронима II в случае, если он вступит в молитвенное общение с представителями Православной церкви Украины (ПЦУ).

"Священный Синод Русской православной церкви уполномочивает Патриарха Московского и всея Руси Кирилла прекратить поминовение имени блаженнейшего архиепископа Афинского и всей Эллады в диптихах в случае, если предстоятель Элладской церкви начнет за богослужением поминать главу одной из украинских раскольничьих группировок или предпримет другие действия, свидетельствующие о состоявшемся признании им украинского церковного раскола", - процитировал Легойда постановление Синода.



