На Сахалине школьники избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании

16:32 Источник: Эхо Москвы

На Сахалине ученики 4 класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании.

Как сообщает издание «Сахалин-инфо» в избиении участвовали около 8 человек. Они повалили девочку на землю, били по голове. Пострадавшая сейчас в больнице.

Прокуратура начала проверку по факту происшествия, в школе ситуацию не комментируют. Эхо Москвы

