Четыре фигуранта дела о "Зимней вишне" освобождены из СИЗО

17:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Суд освободил из СИЗО четырёх фигурантов дела о «Зимней вишне». Меру пресечения обвиняемым изменили на «запрет определённых действий».

Об освобождении сотрудников различных противопожарных служб ходатайствовал прокурор. Он отметил, что по закону продление срока содержания под стражей после первых шести месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким статьям.



Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети. Говорит Москва

