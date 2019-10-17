Четыре фигуранта дела о "Зимней вишне" освобождены из СИЗО
17:00 17.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Суд освободил из СИЗО четырёх фигурантов дела о «Зимней вишне». Меру пресечения обвиняемым изменили на «запрет определённых действий».
Об освобождении сотрудников различных противопожарных служб ходатайствовал прокурор. Он отметил, что по закону продление срока содержания под стражей после первых шести месяцев допускается только по тяжким и особо тяжким статьям.
Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Жертвами пожара стали 60 человек, большинство из них — дети. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 17:40 17.10.2019
- Детсад и школу построят в Покровском-Стрешневе по программе реновации
- 17:40 17.10.2019
- В Венеции вводят новый налог на въезд в город
- 17:12 17.10.2019
- Штрафы для перекупщиков билетов одобрили в Госдуме
- 16:32 17.10.2019
- На Сахалине школьники избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании
- 16:12 17.10.2019
- Отвечая на идею МВД, в узбекской диаспоре предложили брать отпечатки пальцев у всех россиян
- 16:00 17.10.2019
- РПЦ разорвет отношения с архиереями Элладской церкви, которые признают ПЦУ - Легойда
- 15:32 17.10.2019
- Обвиняемый в угрозе применения насилия полицейскому Айдар Губайдуллин покинул Россию
- 15:12 17.10.2019
- Лукашенко заявил, что Россия для Минска - это идеология и больше, чем просто страна
- 15:00 17.10.2019
- Фадеев не стал комментировать свое возможное назначение на пост главы СПЧ
- 14:32 17.10.2019
- Представитель ООН предложил украинским депутатам закрыть сайт "Миротворец"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать