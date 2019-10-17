Штрафы для перекупщиков билетов одобрили в Госдуме

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Госдуме одобрили штрафы для перекупщиков билетов. Авторы поправок предложили штрафовать спекулянтов на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, должностных лиц — от 150 тыс. до 400 тыс. рублей.

Индивидуальные предприниматели и организации, которые попадутся на перепродаже, заплатят до миллиона рублей.



Новые поправки в Кодекс административных правонарушений коснутся и продавцов. Театры, музеи и авторизованные распространители теперь обязаны возвращать полную стоимость билетов, если мероприятие отменяют или переносят. В случае отказа их также будут наказывать штрафом. Говорит Москва

