Штрафы для перекупщиков билетов одобрили в Госдуме
17:12 17.10.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В Госдуме одобрили штрафы для перекупщиков билетов. Авторы поправок предложили штрафовать спекулянтов на сумму от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, должностных лиц — от 150 тыс. до 400 тыс. рублей.
Индивидуальные предприниматели и организации, которые попадутся на перепродаже, заплатят до миллиона рублей.
Новые поправки в Кодекс административных правонарушений коснутся и продавцов. Театры, музеи и авторизованные распространители теперь обязаны возвращать полную стоимость билетов, если мероприятие отменяют или переносят. В случае отказа их также будут наказывать штрафом. Говорит Москва
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