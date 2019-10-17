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Детсад и школу построят в Покровском-Стрешневе по программе реновации

17:40 17.10.2019

Проект планировки кварталов реновации 3-го микрорайона в Покровском-Стрешневе активно обсуждается горожанами и экспертами. По словам руководителя архитектурно-планировочного объединения №3 Института Генплана Москвы Максима Гурвича, проектировщикам удалось разместить на модернизируемой территории и жилую застройку, и объекты социальной инфраструктуры. «На территории вдоль канала имени Москвы появится парк, а в центре квартала мы выделили территорию для создания зеленой зоны с прогулочными тропинками, спортивными и детскими площадками», – отметил Гурвич.
В 3-м микрорайоне планируют построить не только жилые дома, в которых будут подземные паркинги, но и объекты социальной инфраструктуры: новый корпус школы на 350 мест и детский сад на 200 мест.
Также проектом предусмотрена реконструкция улиц и строительство новых внутриквартальных проездов с велодорожками. Территории дворов планируется сделать закрытыми для машин, там разместят площадки для игр, отдыха и занятий спортом, а внутри квартала организуют рекреационную зону.

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