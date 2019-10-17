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Минтранс предложил обезопасить Крымский мост введением зон запрета для навигации

18:15 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство транспорта РФ предложило установить запретные для плавания районы возле Крымского моста. Проект приказа опубликован в четверг на портале проектов нормативных правовых актов.

"Проект приказа разработан в целях обеспечения безопасности в зоне Крымского моста в акватории Керченского пролива", - говорится в пояснительной записке к документу.

В зонах, определенных приказом, запрещается плавание любых плавсредств, кроме кораблей, катеров и судов Росгвардии, ВМФ России, федеральных органов безопасности, а также судов, участвующих в обслуживании моста.

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