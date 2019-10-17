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Саммит ЕС утвердил дату "брекзита" - 1 ноября

19:30 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита ЕС "утвердили договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС (Brexit)" и дату выхода - 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Об этом говорится в распространенном в четверг итоговом заявлении саммита глав государств и правительств ЕС по Brexit.

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