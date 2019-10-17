ЕС готов рассмотреть отсрочку "брекзита"
20:15 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз рассмотрит вопрос об отсрочке даты выхода Великобритании из состава сообщества, если парламент королевства не одобрит новую сделку и Лондон направит соответствующий запрос. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по части Brexit.
"Если будет запрос от Великобритании, то я буду консультироваться со странами-членами, чтобы посмотреть, как реагировать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.
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