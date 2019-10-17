ЕС готов рассмотреть отсрочку "брекзита"

20:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз рассмотрит вопрос об отсрочке даты выхода Великобритании из состава сообщества, если парламент королевства не одобрит новую сделку и Лондон направит соответствующий запрос. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам саммита ЕС по части Brexit.

"Если будет запрос от Великобритании, то я буду консультироваться со странами-членами, чтобы посмотреть, как реагировать", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.