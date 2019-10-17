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Трамп решил отвезти лидеров стран G7 на свой курорт в Майами

20:30 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Саммит Группы семи (G7) пройдет в США 10-12 июня следующего года на принадлежащем американскому лидеру Дональду Трампу курорте Trump National Doral Miami ("Трамп нэшнл Дорал Майами") в штате Флорида. Об этом заявил в четверг исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни на брифинге для журналистов.

"Мы проведем 46-й саммит G7 10-12 июня на [курорте] Trump National Doral Miami (штат Флорида). Основное внимание в ходе встречи будет уделено глобальному экономическому росту, вызовам, с которыми он сталкивается", - отметил он.

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