Трамп, как хозяин будущего саммита G7, может пригласить Путина...

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приглашение России как отдельного участника саммита G7 в Соединенных Штатах в 2020 году может быть промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп имеет право как представитель принимающей стороны пригласить на G7 в США президента РФ Владимира Путина в качестве отдельного участника. "У нас был разговор о том, чтобы вернуться от формата G7 к формату G8, и это может быть промежуточным шагом", - пояснил Малвэни.