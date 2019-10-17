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Трамп, как хозяин будущего саммита G7, может пригласить Путина...

20:50 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Приглашение России как отдельного участника саммита G7 в Соединенных Штатах в 2020 году может быть промежуточным шагом к восстановлению формата G8. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

По его словам, американский лидер Дональд Трамп имеет право как представитель принимающей стороны пригласить на G7 в США президента РФ Владимира Путина в качестве отдельного участника. "У нас был разговор о том, чтобы вернуться от формата G7 к формату G8, и это может быть промежуточным шагом", - пояснил Малвэни.

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