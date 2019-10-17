Курды согласились отойти от демаркационной линии
21:35 17.10.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отвод формирований Рабочей партии Курдистана (РПК) будет производиться от демаркационной линии, находящейся примерно в 32 км к югу от границы Турции и Сирии. Об этом объявил в четверг вице-президент США Майкл Пенс, выступая на пресс-конференции в американском посольстве в Анкаре по итогам переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
"Это [отвод курдских формирований] буквально уже началось. Отвод будет производиться от демаркационной линии, расположенной примерно в 20 милях (32 км - прим. ТАСС) к югу от [сирийско-турецкой] границы", - отметил Пенс.\
Майкл Пенс заявил, что Соединенные Штаты получили от курдских формирований заверения в готовности придерживаться договоренностей Вашингтона и Анкары относительно прекращения огня на севере Сирии.
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