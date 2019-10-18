Россия официально предложила ООН перенести комитет Генассамблеи в Европу

09:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Москва официально предложила ООН перенести комитет Генассамблеи в Европу. Связано это с тем, что у российской делегации возникли проблемы с получением американских виз для работы на сессии в Нью-Йорке.

Источник ТАСС сообщил, что на рассмотрение ООН официально вынесен проект решения о переносе работы Первого комитета по проблемам разоружения в Вену или Женеву.



По соглашению 1947 года о штаб-квартире ООН, США обязаны обеспечивать беспрепятственный доступ к центральным учреждениям Организации всех без исключения официальных представителей государств-членов и выдавать визы «безвозмездно и в короткий срок», напоминает РИА Новости. Говорит Москва

